Махачкала, 19 декабря, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Обвиняемый в халатности бывший министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев оправдан. Об этом 19 декабря сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Заур Алиев. Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Карачаев Набиюла Абдулманапович.

«В ходе анализа и оценки исследованных доказательств и установленных обстоятельств районный суд пришел к выводу о том, что вина Набиюлы Карачаева в халатности не нашла своего подтверждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд не получил доказательств, которые бы однозначно говорили о виновности Карачаева в том, что он не исполнил свои обязанности или исполнил их ненадлежащим образом.

В заключении говорится, что, не найдя в действиях подсудимого состава преступления, суд оправдал его.

Ранее прокуратура Дагестана возбудила в отношении Карачаева уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, из-за бездействия Карачаева твердые коммунальные отходы (ТКО) в течение длительного времени размещались на неприспособленной для этого территории, что не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

В суде уточнили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения.