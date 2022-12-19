Минск, 19 декабря, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Главный итог 2022 года для России состоит в том, что прояснилось, «с кем можно работать, а кому нельзя верить», заявил 19 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Как сообщалось ранее, Лавров 19 декабря сопровождает Владимира Путина, который совершает однодневный рабочий визит в Минск.

В ходе переговоров в расширенных составах, а позднее и в формате один на один президенты двух стран намерены обсудить как двусторонние вопросы, так и ряд тем международной политической повестки, сообщил ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.