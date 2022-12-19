Москва, 19 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры об удаленной работы по ряду направлений разработали парламентарии от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Мы подготовили версию (законопроекта), согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей», — сообщил Исаев.

При этом, по его словам, перечень таких специальностей определит правительство России.

Напомним, что в Минцифры выступили против ограничений на работу для покинувших Россию специалистов в сфере IT (информационных технологий).

Ранее Госдума приняла закон, которым закрепляется возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом создаются большие возможности для удаленного трудоустройства.

Уехавшие после начала мобилизации граждане России могут попасть под ограничения, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», заявил ранее сенатор Андрей Клишас.

Рассмотреть весь комплекс вопросов с «правами» уехавших предложил глава комитета Госдумы по регламенту Олег Морозов («Единая Россия»). По его словам, «только в России можно уехать из страны в ходе мобилизации и не испытать при этом ни единой проблемы — ни в деньгах, ни в рабочем месте, ни в бизнесе, который, разумеется, никто не тронет».

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