Москва, 19 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России 19 декабря опубликовало видео с кадрами боевой подготовки мобилизованных на Дальнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На записи видно, как в Приморье мобилизованные проводят стрельбы из противотанковых комплексов Ак-12, осваивают автоматически гранатомёт АГС-17 «Пламя», ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В и противотанковые ракетные комплексы с полуавтоматическим командным наведением по проводам ПТРК «Фагот». А также выполняют нормативы по ведению разведки и оперативной смене позиций, отрабатывают порядок установки гранатометной системы