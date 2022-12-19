Минск, 19 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Минские переговоры представителей российской и белорусской делегаций в расширенных составах 19 декабря завершились.

president. gov. by Переговоры Президента Республики Белорусь с Президентом России Владимиром Путиным.

В этом формате переговоры длились около двух с половиной часов. Ранее предполагалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат встречу в формате один на один.

19 декабря президент России прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. Обсуждается ряд двусторонних вопросов, тема интеграции, экономического сотрудничества, а также некоторые вопросы мировой политической повестки. Путина сопровождает ряд российских министров.