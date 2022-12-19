Вашингтон, 19 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 19 декабря заявил, что экспорт российской пшеницы увеличился в три раза.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, из черноморских портов отгружено более 14 млн тонн зерна и другого продовольствия. Генсек при этом не привёл данных, за какой срок произошёл рост экспорта.

«Большая часть пшеницы в рамках «зерновой сделки» была направлена в развивающиеся страны. Сюда входят 380 тыс. тонн пшеницы, отправленных Всемирной продовольственной программой для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене», — сказал Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть продовольствия, экспортируемого в рамках «зерновой сделки», не попала в Африку, заявил 19 декабря региональный директор Международного комитета Красного Креста в Африке Патрик Юсеф.