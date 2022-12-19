Москва, 19 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Годовая инфляция в ноябре в России составила 11,98%, при этом месячный показатель вырос на 0,37%. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Банка России.

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Отмечается, что в ноябре в России потребительские цены увеличились на 0,37%, с поправкой на сезонность — на 0,26%. При этом увеличение ценового прироста по сравнению с октябрем произошло по большей части за счет волатильных компонентов, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в это же время появились признаки повышения текущих показателей устойчивой ценовой динамики.

«Годовая инфляция вновь замедлилась и составила 11,98%», — сообщает регулятор.