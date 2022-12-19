Москва, 19 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Британские политики — «редкие лицемеры», написал 19 декабря в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Так он прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Киеву не стоит вести переговоры с Москвой «до полного вывода войск с территории страны».

При этом сами же британцы заявляют, что вопрос о переговорах должны решать только киевские политики, отметил Медведев. «Ложь, двуличие и запредельный цинизм», — подчеркнул он.

Заместитель главы Совбеза посоветовал британцам «свалить с Мальвинских островов», вернув их Буэнос-Айресу, а также поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу, призвав «так держать и в сфере внешней политики».