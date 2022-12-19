Вашингтон, 19 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Евросоюз больше не могут скрывать существующее положение дел в рядах Вооружённых сил Украины, пишет The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

В материале, написанным членом совета директоров Института американских идей Джорджем О’Нилом-младшим, сказано, что реальные факты на поле боя не соответствуют заявлениям, которые делает Белый дом и западные СМИ.

Автор отмечает, что ведущие американские медиа и администрация президента США «до рвоты твердят, что Украина побеждает Россию».

«Однако факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне знают это», — говорится в тексте статьи.

Автор отмечает, что украинская армия терпит значительные потери из-за провальной внешней политики США и Евросоюза.

«Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — указал О’Нил-младший.