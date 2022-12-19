Вашингтон, 19 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В вопросе об ограничении права вето с Совете безопасности ООН дело едва ли дойдет даже до серьезных дискуссий, заявил 19 декабря генсек Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш

При этом он полагает возможным расширение состава Совбеза.

Как сообщалось ранее, представители ряда западных стран в рамках политики антироссийских санкций предлагали ограничить возможность использования права вето в СБ ООН.