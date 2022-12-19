Москва, 19 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Правительству России предстоит скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина публикует пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Поручения утверждены после запуска 21 ноября 2022 года племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

В документе говорится, что с учётом ранее данных поручений правительству России необходимо принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов страны на период до 2030 года в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год.

Срок исполнения поручения обозначен до 30 апреля 2023 года.