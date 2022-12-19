Москва, 19 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству России предоставить предложения по осуществлению закупок мяса индейки для обеспечения муниципальных и государственных нужд. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, документ опубликован на сайте Кремля.

isfara Индейка

«Правительству РФ представить предложения по вопросу осуществления закупок мяса индейки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в документе.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад от него должен поступить до 25 января 2023 года.

К этой дате ему также нужно будет подготовить предложения по разработке и утверждению комплексной программы по развитию индустриального мясного овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года.

Данные поручения Путин дал по результатам разговора с работниками сельского хозяйства, который состоялся в конце ноября в ходе запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.