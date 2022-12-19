Москва, 19 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Вновь сформированные части проходят боевое слаживание на территории Белоруссии, сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Официальный портал Забайкальский край Андрей Гурулёв

«Сегодня на фронте где-то ¼ часть наших мобилизованных остальные ещё где-то готовятся, для меня это хорошо, нужно время для обкатки. Вновь сформированые части проходят боевое слаживание на территории Белоруссии, под руководством их офицеров, у нас-то многие задействованы на выполнении боевых задач», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Когда две армии воюют воедино, этого дорогого стоит, и в будущем даст нам победу, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе переговоров в Минске обсудили военно-техническое сотрудничество и укрепление обороноспособности двух стран, проинформировал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

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