Молдавия, 19 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Одной из главных причин лишения лицензий шести телеканалов в Молдавии является отсутствие критики спецоперации России на Украине. Об этом 19 декабря сообщила председатель совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу на брифинге.

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По ее словам, до начала спецоперации шесть телеканалов активно осуществляли трансляцию российских программ, в которых рассказывали о ситуации в России и мире.

«В первые дни агрессии они отказались от ретрансляции информационных программ из России и перешли к тактике манипулирования игнорированием. То есть они решили молчать о войне», — сообщила Вицу.

Она добавила, что телеканалы лишили лицензии еще и потому, что они якобы нарушили Кодекс об аудиовизуальной информации.

Эти нарушения фиксировал не только совет, но и проводившие мониторинг неправительственные организации, рассказала Вицу.

При этом, почему данные телеканалы были лишены лицензий одновременно, она объяснить так и не смогла, приведя в пример санкции со стороны Совета Евросоюза в отношении некоторых российских телеканалов.

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