Москва, 19 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Информационным поводом назвал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») публикацию о покушении на начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«Сейчас за информационным шумом вокруг СВО скрываются замыслы обеих сторон. Если украинцы хотели уничтожить второе лицо Минобороны, то они бы этого не смогли сделать по нескольким причинам. Во-первых, никто не знает где начальник генерального штаба находится, во-вторых, если такое должностное лицо едет на передний край, то проводятся меры оперативной маскировки, всё это крайне серьёзно прикрывается с воздуха, также есть и укрытие всегда», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Они пытаются поддеть наши вооруженные силы, но у них не получится угрожать лицу такого ранга, констатировал парламентарий.

«Это чистый информационный повод, не более», — убежден депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The New York Times сообщило, что США попытались помешать Киеву осуществить покушение на начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович в свою очередь подтвердил эту информацию.

При этом в публикации СМИ не указывается источник такой информации и не уточняется период, в который якобы происходили такие события.