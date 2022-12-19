Провинция Юньнань, Китай, 27 августа, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Власти китайской провинции Юньнань приступили к реализации мер по ограничению так называемого майнинга криптовалют. Незаконный IT-промысел на первом этапе будет блокироваться путём отключения электричества, сообщило 26 августа издание CoinGeek.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Управление народного правительства округа Инцзян выпустило директиву, которая обязывает местные гидроэлектростанции пресекать все операции, связанные с добычей цифровой валюты.

Майнерам, которые работают на территории электростанций, предстоит за свой счёт «демонтировать мастерские по работе с большими данными» и вывезти всё оборудование. В случае игнорирования этого требования, санкции будут распространяться уже на электростанции.

Кроме того, бюро развития и реформ Инцзяна усилит меры, относящиеся к полномочиям правоохранительных органов. Им предстоит проконтролировать исполнение директивы и вмешаться в случаях, когда нарушители будут игнорировать требования властей.