Брюссель, 19 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Страны ЕС достигли «политической договоренности» по установлению лимита цен на газ, сообщили 19 декабря представители руководства Мальты и председательствующей в Евросоюзе Чехии.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Потолок» установлен в размере 180 евро за мегаватт-час, что соответствует 1900 евро за тысячу кубометров. Он будет введен с 15 февраля 2023 года, в случае, если цена будет выше указанной.

Ограничение цен не будет применяться к внебиржевым сделкам.