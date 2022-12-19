Париж, 19 декабря, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Нападающий сборной Франции по футболу и мадридского «Реала» Карим Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 19 декабря он написал в соцсетях.

Real Madrid Карим Бензема

«Я приложил много усилий, допускал ошибки на своем пути. Но я горжусь тем, чего достиг. Я написал свою историю, и теперь она подошла к концу», — написал 35-летний футболист.

Бензема сыграл за сборную Франции 97 матчей, в которых забил 37 голов. В составе команды он выиграл Лигу наций в 2021 году и стал серебряным призёром чемпионата мира — 2022. При этом он не выступал в ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы, однако оставался в заявке команды.

Также напомним, что Бензема с 2015 по 2021 год не выступал за сборную Франции. Он был отстранён из-за скандала, связанного с шантажом партнёра по команде.