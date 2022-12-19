Оттава, 19 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов бизнесмена Романа Абрамовича, который находится под экономическими санкциями Оттавы в связи с ситуацией на Украине. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба МИД Канады.

Marina Lystseva Роман Абрамович

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, в стране будут арестованы активы Абрамовича. Канада будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Абрамович находится под санкциями в соответствии с положениями закона Канады об особых экономических мерах.

Отмечается, что это первый случай, когда власти Канады решили использовать положение вышеуказанного закона, которое позволяет стране конфисковать активы находящихся под санкциями граждан.

Для этого глава МИД Канады должна будет подать иск в суд, в случае положительного решения судебной инстанции конфискованные средства направят «на восстановление Украины».

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