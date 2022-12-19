Кишинёв, 19 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Гагаузская автономия Молдавии обвинила власти страны в авторитаризме после введения санкций против шести телеканалов. Об этом говорится в обнародованном 19 декабря заявлении исполнительного комитета и президиума парламента автономии.

Own work Гагаузы

«Центральная власть нашей страны, к сожалению, всё более стремится к авторитарным методам управления, забывая о том, что она была выбрана демократическим способом с декларированием европейских ценностей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что политическую ответственность несёт правящая проевропейская Партия действия и солидарности (PAS) и лично президент Молдавии Майя Санду.

Власти Гагаузии потребовали пересмотреть решение о приостановке вещания шести телеканалов, а также отменить режим ЧП, используемый для борьбы с оппозицией. Кроме того, они призвали международные организации дать оценку этим санкциям.

16 декабря в Молдавии были приостановлены лицензии телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Они были обвинены в некорректном освещении событий в Молдавии и на Украине.