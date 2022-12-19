Хельсинки, 19 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Финляндии выделило €500 млн на переоснащение армии в сжатые сроки. Об этом 19 декабря сообщает SVT.

Финляндия

Согласно опубликованным данным, выделенные средства направлены на закупку ракет, гаубиц и артиллерийских систем. При выборе новых образцов военной техники законодатели изучили, какое вооружение используется в ходе специальной военной операции на Украине.

По мнению депутата финского парламента Андерса Адлеркройца, местные власти «пытаются извлечь уроки из украинского конфликта».

Он отметил, что на закупку вооружения в кратчайшие сроки министерству обороны было выделено €490 млн, на долгосрочные закупки — около €1,7 млрд.

По данным SVT, специальная военная операция укрепила желание финнов защищать свою родину. В случае кризисной ситуации Финляндия способна мобилизовать порядка 280 тыс. военнослужащих.