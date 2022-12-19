Москва, 19 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Заместителем министра науки и высшего образования РФ назначен председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба министерства.

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский

«Валерий Фальков представил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он будет курировать работу департамента международного сотрудничества и департамента информационной политики и комплексной безопасности.

Могилевский имеет ученую степень кандидата исторических наук, является председателем правления Российского исторического общества. Ранее он занимал должность исполнительного директора, председателя правления фонда «История Отечества».