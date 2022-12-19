Москва, 19 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение снять с рассмотрения во втором чтении 20 декабря законопроект о расширении мобилизационного резерва за счет многодетных отцов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

«Мы с вами победили. Сегодня полпред президента в Госдуме и с ним согласился комитет Госдумы по обороне сняли с рассмотрения во втором чтении 20 декабря законопроект о людском мобилизационном резерве», — сообщила Останина.

Предполагается, что документ будет рассматриваться вместе с поправками, предполагающими освобождение от призыва по мобилизации отцов, воспитывающих детей-инвалидов, отметила парламентарий.

Принятым в первом чтении законопроектом предполагалось, что граждане, имеющие трех и более детей, получают возможность по желанию, добровольно поступить в мобилизационный людской резерв.