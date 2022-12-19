Москва, 19 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В результате третьего голосования участники съезда Российского движения детей и молодёжи выбрали название «Движение первых». Голосование состоялось 19 декабря в «Манеже» в Москве.

Советский плакат

В третий раз участники выбирали название движения из пяти предложенных вариантов. За «Движение первых» проголосовали 760 человек, за «Новое поколение» — 326, за «Юность» — 76, за «Пионеров» — 56, за «Движение имени Гагарина» — 51.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря участники съезда должны были выбрать название для движения из вариантов, которые стали лидерами всероссийского голосования. Но вместо этого делегаты со сцены предложили название «Движение первых», за которое название проголосовали 1278 участников, против — 7, воздержались — 13.

После этого от нескольких делегатов поступила просьба провести переголосование, на котором 648 человек высказались за название «Движение первых, против — 527, воздержались — 98. После этого было анонсировано третье по счету голосование.