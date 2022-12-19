София, 19 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. На юго-востоке Болгарии задержали двух гражданок Украины, пытавшихся провезти через пограничный пункт «Лесово» свыше 10 кг золотых изделий. Об этом 19 декабря сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Надежда Дискант Золотое украшение

Согласно опубликованным данным, девушки возвращались на Украину из Турции. При прохождении пограничного пункта «Лесово» в Ямбольской области, они заявили, что не везут никаких вещей, требующих таможенной декларации.

В результате личного досмотра таможенниками было изъято 30 пакетов с ювелирными изделиями весом более 11,8 кг и стоимостью 1,06 лева (~$589 тыс.). По данным издания, каждая представительница Украины скрывала на себе 15 пакетов с золотыми изделиями, которые удерживались на теле с помощью эластичного белья.

Женщины задержаны на 72 часа, однако окружная прокуратура города Ямбола требует заключить их под стражу.