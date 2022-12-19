Донецк, 19 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Следственный комитет 19 декабря возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в Донецке.

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Инцидент произошел накануне, 18 декабря, в Калининском районе города. Ракеты ВСУ попали в два корпуса больницы.

В результате обстрела пострадали несколько пациентов, один из них позднее скончался от полученных ранений.

Ранее 19 декабря СК также возбудил уголовное дело по факту обстрела посёлка Красная Яруга под Белгородом.