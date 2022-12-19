Минск, 19 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Экономическое сотрудничество — приоритетное направление в отношениях России и Белоруссии, заявил 19 декабря в Минске президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщалось ранее, Путин совершает однодневный рабочий визит в Минск. Его сопровождает ряд министров и глав ведомств, в частности, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

В ходе переговоров президент России в числе прочего заявил, что Москва и Минск будут сотрудничать в космической отрасли и что Россия готова развивать атомные проекты в Белоруссии.