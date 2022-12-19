Москва, 19 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Михаила Моисеева, который ушел из жизни 18 декабря. Текст телеграммы опубликован 19 декабря на сайте Кремля.

Правительство России Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Михаила Алексеевича Моисеева», — говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что генерал армии Моисеев посвятил себя служению Отечеству, а его опыт, знания и преданность делу были востребованы на ответственных и сложных направлениях работы.

«Он с честью исполнял свой профессиональный, ратный долг, являлся примером для коллег и подчинённых», — сообщается в телеграмме.

Отмечается, что память о генерале навсегда сохранится в сердцах его родных, сослуживцев, друзей и однополчан.