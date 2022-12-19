Путин выразил соболезнования родным и близким генерала Моисеева
Москва, 19 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Михаила Моисеева, который ушел из жизни 18 декабря. Текст телеграммы опубликован 19 декабря на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Михаила Алексеевича Моисеева», — говорится в телеграмме.
Путин напомнил, что генерал армии Моисеев посвятил себя служению Отечеству, а его опыт, знания и преданность делу были востребованы на ответственных и сложных направлениях работы.
«Он с честью исполнял свой профессиональный, ратный долг, являлся примером для коллег и подчинённых», — сообщается в телеграмме.
Отмечается, что память о генерале навсегда сохранится в сердцах его родных, сослуживцев, друзей и однополчан.