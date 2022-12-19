Симферополь, 19 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — уточнили в ведомстве.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту из-за ремонта было ограничено 19 декабря с 12:00 до 18:00. Ведомство рекомендовало водителям в этот период не планировать выезды из Крыма в Краснодарский край и в обратном направлении.

Читайте также: Иностранцев поразило быстрое восстановление после теракта Крымского моста