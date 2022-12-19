Ярославль, 19 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Ярославской области будут поощрять общественные организации, которые помогают в борьбе с незаконными свалками, сообщает пресс-служба правительства области. Ввести систему поощрений предложил губернатор Михаил Евраев.

Ярославское отделение ОНФ Ликвидация незаконной свалки под Ярославлем

«Надо сделать так, чтобы общественные организации получали материальное поощрение в зависимости от количества выявленных нарушений экологического законодательства, — сказал Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области. — Все нарушители должны четко знать, что есть и камеры, и государственные проверки, и общественники, которые занимаются выявлением как юридических, так и физических лиц, наносящих ущерб природной среде».

В 2023 году муниципальные образования региона получат от правительства области 24,5 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок. В области действует система государственного экологического контроля, сформированная областным правительством. Она предусматривает тесное взаимодействие с общественными организациями. Инспекторы учитывают обращения, направленные по электронной почте, через социальные сети или по телефону.

За девять месяцев этого года в Ярославской области выявили 972 несанкционированные свалки, из них ликвидировано 967. Наложены штрафы на сумму 1 млн 135 тыс рублей.