Москва, 19 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО).

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

На кадрах видно, как артиллеристы вводят координаты, закладывают снаряд и наносят удары по укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ.

В ведомстве отметили, что при выполнении задач расчеты гаубиц взаимодействуют с расчетами БПЛА, ведущими разведку позиций противника и корректируют точность огня.