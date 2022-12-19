Минобороны РФ показало кадры работы расчетов САУ «Акация»
Москва, 19 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО).
Vitaly V. Kuzmin
САУ «Акация»
На кадрах видно, как артиллеристы вводят координаты, закладывают снаряд и наносят удары по укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ.
В ведомстве отметили, что при выполнении задач расчеты гаубиц взаимодействуют с расчетами БПЛА, ведущими разведку позиций противника и корректируют точность огня.