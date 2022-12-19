Москва, 19 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге сержанта Владимира Дашиева в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, сержант Дашиев во время своего дежурства обнаружил украинских диверсантов, пытавшихся переправиться вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.

В ведомстве ответили, что офицер передал командованию координаты противника и открыл по ним огонь из стрелкового оружия, заставив боевиков перейти в оборону. Через некоторое время по диверсантам был нанесен артиллерийский удар.

В министерстве подчеркнули, что Владимир Дашиев проявил бдительность, мужество и отвагу и предотвратил прорыв националистов на вверенном ему направлении.