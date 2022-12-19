Министерство обороны РФ рассказало о подвиге сержанта Владимира Дашиева
Москва, 19 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге сержанта Владимира Дашиева в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Согласно опубликованным данным, сержант Дашиев во время своего дежурства обнаружил украинских диверсантов, пытавшихся переправиться вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.
В ведомстве ответили, что офицер передал командованию координаты противника и открыл по ним огонь из стрелкового оружия, заставив боевиков перейти в оборону. Через некоторое время по диверсантам был нанесен артиллерийский удар.
В министерстве подчеркнули, что Владимир Дашиев проявил бдительность, мужество и отвагу и предотвратил прорыв националистов на вверенном ему направлении.