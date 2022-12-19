Москва, 19 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В 2023 году в Москве вручат литературную премию за лучшие фантастические произведения патриотической направленности. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книги на русском языке

Как отметили в Военкино, целью премии является выделение талантливых авторов, способных в своих произведениях ориентироваться не на коммерческие цели, а на творческие задачи более высокого уровня, в том числе формирование позитивного образа страны.

Церемония награждения победителей пройдёт в рамках конференции «Роскон» 31 марта 2023 года. Учредителями премии стали Союз деятелей фантастической литературы и кино, международный центр фантастики, литературная конференция «Роскон», Союз литераторов РФ при поддержке Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Премия будет вручается в номинациях: за лучший фантастический роман и за лучшую рукопись. Победители получат ценные призы и возможность публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2022 года в Москве подвели итоги национальной литературной премии «Большая книга».