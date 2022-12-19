Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Более 256 тысяч проживающих в Петербурге ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и членов их семей получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. На эти цели из городского бюджета в 2023 году будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщили 19 декабря в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Медали блокадника и ленточка медали «За оборону Ленинграда»

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в честь памятной даты, которая будет отмечаться 18 января 2023 года, планируется предоставить инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, всем блокадникам, проживавшим в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо от количества дней, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

По 5 тысяч рублей выплатят петербуржцам — вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Также выплату в 5 тысяч рублей получат петербуржцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года — так называемые «дети войны».

Для получения выплаты никаких заявлений подавать не надо, это произойдет автоматически по электронному социальному регистру населения. Ветераны, недавно проживающие в Петербурге, если сведения о них пока отсутствуют в регистре, могут обратиться в соответствующую районную администрацию с заявлением и документами.

Предоставление единовременной денежной выплаты будет проводится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в период до конца 2023 года.