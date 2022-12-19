Москва, 19 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков обсудил с послом Индии в Москве Паваном Капуром вопросы контроля над вооружениями и нераспространения. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Рябков

Данные темы представляют взаимный интерес, отметили в дипломатическом ведомстве.

«Обсуждались некоторые аспекты тематики контроля над вооружениями и нераспространения, представляющие взаимный интерес», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Индии намерены развивать отношения с Россией в сфере энергетики.

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