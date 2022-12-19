Москва, 19 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления о выходе из него внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонидом Калашниковым (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Флаги России и Украины

«Граждане Российской Федерации, одновременно являющиеся гражданами Украины, в том числе граждане Российской Федерации, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа (не имеющие достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины), считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — прописано в документе.

При этом со дня подачи указанного заявления такие граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины.

Исключение предполагается для случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины в соответствии с порядком, установленным законодательством Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом Российской Федерации случаях.

В случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России или его территориальным органом составляется заключение, сведения о котором направляются в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин — имеющим гражданство Украины.

Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения, предлагают авторы инициативы.

Кроме того, законопроект исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 г., то есть о принятии в состав России Крыма, а также в соответствии с законами о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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