Минск, 19 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Ошибки, совершённые после распада СССР, недопустимы для России и Белоруссии. Безусловный приоритет — решение экономических вопросов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 19 декабря на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Archive.government.ru Александр Лукашенко

«Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза», — подчеркнул Лукашенко.

В первую очередь, пояснил он, необходимо решить чувствительные экономические вопросы, от которых зависит благосостояние населения. В конечном итоге необходима поддержка реформ, которые проводятся в общественной и политической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в непростых условиях Москве и Минску нужны политическая воля и нацеленность на результат, также заявил Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко: непростое время требует от России и Белоруссии политической воли