Магадан, 19 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Движение на участке трассы Р-504 «Колыма» временно закрыто в Магаданской области. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства «Росавтодор».

Greg L. Wright Лавина

По информации ведомства, днем 19 декабря на участке км 1667+300 — км 1667+800 автодороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан (Магаданская область, н. п. Оротукан) из-за схода снежной лавины на перевале Гербинский было закрыто движение для всех видов автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Магаданской области было объявлено экстренное предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.

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