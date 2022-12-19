В Магаданской области из-за схода лавины закрыто движение на автотрассе
В Магаданской области из-за схода лавины закрыто движение на автотрассе Р-504 «Колыма»
Магадан, 19 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Движение на участке трассы Р-504 «Колыма» временно закрыто в Магаданской области. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства «Росавтодор».
Greg L. Wright
Лавина
По информации ведомства, днем 19 декабря на участке км 1667+300 — км 1667+800 автодороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан (Магаданская область, н. п. Оротукан) из-за схода снежной лавины на перевале Гербинский было закрыто движение для всех видов автотранспорта.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Магаданской области было объявлено экстренное предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.
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