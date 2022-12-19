Минск, 19 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Благодаря совместным шагам, России и Белоруссии удалось предотвратить возможные негативные последствия от введенных западными странами санкций. Об этом 19 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления», — сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.

Он добавил, что специалисты двух стран «хорошо потрудились над союзными программами».

«Определенные подвижки есть практически по всем направлениям», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске проходит встреча лидеров России и Белоруссии. Ранее Путин заявил, что Белоруссия для России не только добрый сосед, но и союзник в прямом смысле этого слова.

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