Путин: ВТС с Белоруссией не ограничивается поставками техники
Путин: ВТС России и Белоруссии касается не только поставок техники
Минск, 19 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Взаимные поставки техники — только одна из составляющих военно-технического сотрудничества России и Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин 19 декабря в Минске в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Александр Лукашенко и Владимир Путин
По его словам, направление, связанное с военно-техническим взаимодействием, не ограничивается какими-то поставками. Чрезвычайно важно, что идёт совместная работа, ведутся разработки и кооперация в этой сфере, включая развитие высокотехнологичных отраслей производства.
Путин добавил, что два государства сотрудничают и космической сфере, там есть «соответствующие планы».
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