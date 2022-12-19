Минск, 19 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Взаимные поставки техники — только одна из составляющих военно-технического сотрудничества России и Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин 19 декабря в Минске в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

По его словам, направление, связанное с военно-техническим взаимодействием, не ограничивается какими-то поставками. Чрезвычайно важно, что идёт совместная работа, ведутся разработки и кооперация в этой сфере, включая развитие высокотехнологичных отраслей производства.

Путин добавил, что два государства сотрудничают и космической сфере, там есть «соответствующие планы».

Читайте также: Путин рассказал о планах Москвы и Минска по сотрудничеству в космосе