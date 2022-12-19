Париж, 19 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Забастовками на период рождественских выходных (24-25 декабря), а также в новогоднюю ночь угрожают железнодорожники во Франции из-за возникших разногласий по поводу повышения зарплат с руководством Национальной компании железных дорог (SNCF). Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на заявление профобъединений.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Профсоюзы в ходе переговоров не были удовлетворены решениями руководства компании и сохранили в силе призыв к забастовкам. Так, контролёрам была предложена надбавка в размере 600 евро в год с возможностью карьерного роста.

Решение об участии в забастовке сотрудники должны принять до вечера 21 декабря.

Порядка 10 тыс. французских железнодорожников в начале декабря 2022 года участвовали в забастовке. За выходные дни акция привела к отмене 60% поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы агентства парижского транспорта призвали продолжить и усилить забастовочное движение.

Читайте также: Профсоюзы во Франции призвали к новым забастовкам в январе