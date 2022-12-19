Краснояружский район, Белгородская область, 19 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Следственный комитет 19 декабря возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка Красная Яруга в Белгородской области.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Как сообщалось ранее, в результате обстрела два человека получили ранения.

Кроме того, было повреждено несколько многоквартирных домов и других зданий, линии электропередачи, газовый трубопровод и теплопровод.

Произошло возгорание хозяйственных построек рядом с одним из жилых домов, однако пожар удалось оперативно ликвидировать.

Как сообщалось ранее, 18 декабря ВСУ также подвергли обстрелу Белгород.