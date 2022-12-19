Минск, 19 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Личная встреча с президентом России Владимиром Путиным нужна для решения некоторых вопросов, стоящих перед российским и белорусским правительствами. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 19 декабря в Минске.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

По его словам, правительства двух стран заявили об исчерпании переговорных возможностей «по ряду чувствительных тем». Они доложили, что позиции обеих сторон сформулированы для обсуждения в широком составе.

«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», — сказал Лукашенко в ходе переговоров с Путиным.

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