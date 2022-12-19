Минск, 19 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Непростое время требует от России и Белоруссии политической воли, заявил 19 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что от того, насколько Москвы и Минск будут успешны в этой работе, зависит место, которые обе страны «закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Белоруссия для России не только добрый сосед, но и союзник в прямом смысле этого слова.

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