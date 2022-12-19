Москва, 19 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Отверстие в системе охлаждения корабля «Союз МС-22», по предварительным данным, меньше миллиметра. Об этом 19 декабря сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Nasa.gov МКС

«Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть — где-то 0,8 миллиметра, что, собственно, и привело к разгерметизации», — рассказал он.

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева, причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 декабря на борту космической станции произошел инцидент — оказалась поврежденной обшивка приборно-агрегатного отсека. Запланированные работы в открытом космосе были отменены.

Читайте также: В Роскосмосе сообщили об отсутствии опасности для экипажа «Союза-МС-22»