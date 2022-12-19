Минск, 19 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. У Москвы и Минска есть планы по сотрудничеству в космосе, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер рассказал, что у России и Белоруссии «есть соответствующие планы» по сотрудничеству в космической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Белоруссия для России не только добрый сосед, но и союзник в прямом смысле этого слова.

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