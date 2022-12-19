Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Находящийся в простое с марта 2022 года петербургский завод южнокорейского автомобильного концерна Hyundai объявил сотрудникам о скором начале массовых сокращений. Также стало известно о предстоящей консервации предприятия, которое было вторым в России по объемам выпуска легковых автомобилей после «АвтоВАЗа».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге (архивное фото)

По данным издания «Фонтанка», будет сокращено до 80% штатного персонала предприятия. Соглашения о расторжении трудового договора будут подписывать с сотрудниками в период с 16 января 2023 года до 3 февраля. Сам процесс увольнения намечен на период с 23 января по 17 февраля. Тем, кто подпишет соглашения, может быть выплачено до 12 месячных окладов. С 20 февраля тех, кто не уволится по соглашению сторон, начнут сокращать по нормам Трудового кодекса РФ.

Причиной решения о массовом сокращении руководство предприятия назвало невозможность «восстановить цепочки поставок и подготовить запуск производственного процесса». Однако речи о полном сворачивании производственной деятельности Hyundai в России пока не идет: руководство завода выразило надежду на восстановление производства «по окончании тяжелого периода».

«Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания «Хендэ Мотор» предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России», — подтвердили предстоящие сокращения в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (российская «дочка» концерна Hyundai). Там подчеркивают решимость выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет.

Читайте также: Всех сотрудников завода Toyota в Петербурге уволят до конца 2022 года

Ранее стало известно о закрытии завода Toyota в Петербурге и увольнении всех его сотрудников до конца 2022 года, а также о продаже бывшего завода Nissan ФГУП «НАМИ», контролируемому Минпромторгом. Этот завод перейдет под управление «АвтоВАЗа» и возобновит производство автомобилей в 2023 году.