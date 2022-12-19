Минск, 19 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Белоруссии, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

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«В сфере энергетики Россия в ущерб себе, но тем не менее продолжает атомный проект (в Белоруссии). Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает 4,5 миллиарда кубометров газа», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что Москва готова и дальше «развивать этот проект, работать, блоки строить».

«Но что самое важное — мы готовы и делаем это создавать отрасль, кадры национальные», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заявил, что товарооборот Москвы и Минска за десять месяцев текущего года вырос на 10%.

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