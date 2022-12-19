Уфа, 19 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Верховный суд Башкирии 19 декабря не удовлетворил апелляцию лидера «ДДТ» Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил.

Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎ Юрий Шевчук

Ранее Шевчук был признан виновным по указанному делу, ему был присужден штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд счел доказанным, что в ходе своего выступления в мае 2022 года в Уфе музыкант сделал заявления, побуждавшие граждан к сомнениям относительно целей армии России при проведении военной спецоперации.

Адвокат Шевчука в свою очередь заявлял, что в речах музыканта не было ничего, кроме «пацифизма».