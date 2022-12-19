Молдавия, 19 декабря, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ считает, что Россия якобы нападет на республику в начале 2023 года. Об этом он заявил 19 декабря в интервью телеканала TVR Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Не приводя каких-либо доказательств, Мустяцэ акцентировал внимание на том, что вопрос стоит не в самом факте наступления, а во временном промежутке, когда именно это может произойти.

По мнению главы СБ Молдавии, РФ «может напасть» в январе–феврале 2023 года или в марте–апреле.

«Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», — сообщил Мустяцэ, добавив, что целью Москвы является объединение с Приднестровьем.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Молдавии Майя Санду, имеющая румынское гражданство, защищает не молдавские интересы, а интересы другой страны.

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